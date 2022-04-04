100 فرصة عمل شاغرة للمصريين فى إيطاليا

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية المصرية فى كل الأماكن والأوقات وعقد لقاءات دورية مع العاملين بإيطاليا لتوعيتهم والاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل كل الصعوبات التى تواجههم، وكذلك لقاء أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستعانة بالعمالة المصرية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو- إيطاليا، أشار فيه إلى أنه قام بعقد اللقاء بمشاركة البعثة القنصلية فى الحضور إلى مدينة تورينو الايطالية برئاسة السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو.
وأوضح الملحق العمالى بميلانو أنه على صعيد آخر تم لقاء لفيف من أصحاب الأعمال المصريين في قطاعات العمل المختلفة: التشييد والبناء والمقاولات والأغذية والملابس الجاهزة والمطاعم والاستيراد والتصدير، وتم حثهم على الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية بشتى محافظات مصر، والمشاركة فى المشروعات القومية بها.
كما تم الاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، والتى من بينها فرص العمل الشاغرة لديهم، والتى قدروها بما يزيد عن 100 فرصة عمل، وجار إرشاد الباحثين عن عمل من المواطنين المقيمين بإيطاليا إلى شغل هذه الفرص.
وتم تبادل أرقام الهواتف المحمولة للتواصل المباشر والمستمر معهم، الأمر الذى قد لاقى استحسان كبير لدى هؤلاء المواطنين، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم القنصل العام، ومكتب التمثيل العمالى بميلانو.
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