بمشاركة 30 عارضة.. «القوى العاملة» بالإسكندرية تنظم معرض شنطة رمضان

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية على مدى يومين معرض شنطة رمضان بقاعة المديرية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودعم وتمكين المرأة والمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها غير تقليدية، بتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورياة الأعمال.





وقال ياسر سعيد مدير المديرية إن المعرض يأتى فى اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية حدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بالمديرية وإيجاد العمل اللائق لها. ونوهت زاهية السبخى مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية إلى أن المعرض شارك فيه أكثر من 30 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس، وكروشية، واكسسوارات، وجلود، وتركيب برفانات، وصناعة الصابون الطبى، وشغل الريزن والديكوباج، والأغذية المحفوظة والمعباة، والدواجن، والسمان، والحمام، والبط، وشغل الخيامية، فضلا عن منتجات من إعادة التدوير ،والسيراميك والنحاس، ومنتجات أسوان والنوبة وسيوة وعسل النحل لرواد الأعمال. وأوضحت زاهية السبخى، أن المعرض يأتى ضمن سلسلة ورش العمل والندوات التى أطلقتها وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمراة بالمديرية، وذلك وبالشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى، وجمعية المرأة والتنمية وعرض منتجات "قادرون باختلاف"، ومديرية الزراعة، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة برنامج مشروعك لرواد الأعمال، فضلا عن خريجى الدورات التدريبية من مراكز التدريب بالمديرية .

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