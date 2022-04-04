الرى: 254 موقعا لمراقبة الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة نفذت العديد من الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من 254 موقع بكفاءة عالية تُمكّن من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية.





وأضاف الوزير أنه تم العمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظى والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلى موزعة على إدارات الرى بالمحافظات، مع مراعاة الأولويات فى أعمال المراقبة والتشغيل من خلال التعاون مع قطاع الرى والإدارة المركزية لتوزيع المياه.

وشدد على التوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية، فيتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذى القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة تشمل البريد الإلكترونى والرسائل النصية القصيرة على المحمول، وهذه التقارير تمكن من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت المناسب.

وأوضح أنه يتم أيضاً استخدام صور الأقمارالصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضى حول المجرى الرئيسى لنهر النيلوفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، كما يتم استخدام صور الأقمار الصناعية لإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حدى، ومتابعة زراعة محصول الأرز ومحصول القمح والموز بصفة دورية كل 5 أيام لتحديد الاحتياجات المائية خلال موسم الزراعة.