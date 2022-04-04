القوى العاملة: تعيين 25 شابا بمنشآت القطاع الخاص بكفر الشيخ

أعلن ذلك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن المديرية قامت باستخراج 700 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 17 عاملا بمبلغ 47 ألف جنيه.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضى، فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 270 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 136 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 137 منشأة انتهت بتحرير 39 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 16 لجنة تراخيص ومنح 17 رخصة.
وأوضح أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دورى وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.
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