«التجارة شطارة».. شاب منياوى يبدع فى تصميم فانوس رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - محمود رسمى صاحب الـ33 عامًا لم ينتظر الوظيفة الحكومية كغيره من الشباب، وانطلق فى هوايته التى يجيدها وهى الرسم والتصميم عبر البرامج الإلكترونية، ونجح فى دمجها مع المبيعات، إذ بدأ يعلو اسمه بطباعة اسمك على فانوس رمضان عام 2015، وكان ذلك بمثابة تطور نسبى فى شكل الفانوس الرمضانى بالمحافظة، وفى العامين التاليين أصبح يقوم بطباعة الصور الشخصية عليه، وفيما بعد واصل التجديد بعمل أشكال مختلفة سواء من طباعة الشخصيات الكرتونية الشهيرة عليها، أو ما يسمى حالياً بفانوس "القنبلة" وما يحويه من مجسمات للأشخاص أو مجسمات للشخصيات الكرتونية الشهيرة "بوجى وطمطم"، ووضع الهدايا والشكيولاتة بداخله، وهو ما يجذب الكثيرين من الشباب خاصة المخطوبين.

وقال رسمى: "الفانوس وش السعد عليا، وتجديدى له من عام لآخر كان السبب فى معرفة الكثيرين لى، وإقبالهم للشراء منى، فأنا مثل أى شاب أحاول الاجتهاد، والإبداع بعيدا عن العمل التقليدى حتى أتمكن من المكسب، وعدم انتظار الوظيفة الحكومية صاحبة المرتب الثابت"، مضيفاً أنه بعد 7 أعوام احترف ابتكار أشكال عديدة من الهدايا وليست الفوانيس فقط، ولاقى ذلك إقبال الكثيرين من كافة الأعمار السنية خاصة فئة الشباب.

ونصح صانع الفوانيس الشباب بأن يعتمدوا على هواياتهم والسعى وراء تحقيقها وتطويرها، وعدم الذهاب للوظيفة غير المحببة لهم لأنه لن يبدع فيها، ضارباً المثل بنفسه بأنه اعتمد على نفسه ولن يتمكن من دخول كلية الفنون الجميلة التى كانت حلمه، ودخل كلية التربية النوعية قسم حاسب آلى، ولكنه طوع ذلك فيما يخدم عمله، واحترف برامج التصميمات فى الطباعة على المنتجات المختلفة، حتى فتح محلاً وأصبح باب رزق له ولثلاثة شباب آخرين.