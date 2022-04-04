أرسنال ضيفاً على كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

/690018/أرسنال-ضيفا-على-كريستال-بالاس-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق أرسنال لمباراته اليوم الإثنين، أمام نظيره كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض كريستال بالاس ضد آرسنال ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ستاد "الإمارات"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى ليفربول في أكثر من كرة، ولكن تألق أليسون بيكر وأنقذ شباكه وحافظ على نظافتها.

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مان سيتي 70 نقطة

ليفربول 69 نقطة

تشيلسي 59 نقطة

أرسنال 54 نقطة

توتنهام 51 نقطة

مان يونايتد50 نقطة

وست هام 48 نقطة

وولفرهامبتون 46 نقطة

أستون فيلا 36 نقطة

ليسترستي 36 نقطة

ساوثهامبتون 35 نقطة

كريستال بالاس 34 نقطة.