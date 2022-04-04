مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوت الناقلة

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تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين

يخوض فريق الفيحاء ضد نظيره الاتحاد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات الرياضية السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض كريستال بالاس ضد آرسنال ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض ريال سوسييداد ضد إسبانيول ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض هيلاس ضد فيرونا جنوى والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يخوض ميلان ضد بولونيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض فريق هاتاي سبورضد أضنة ديمرسبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يخوض فريق إسطنبول ضد نظيره باشاك شهير يني ملطية سبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

حسم النادي الاهلي الفوز أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حسين الشحات في أولى لمساته بصناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر، وذلك في اللقاء المقام على ملعب إستاد الأهلي والسلام في اطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 74 الهدف الاول للنادي الاهلي أمام نادي الهلال السوداني ، بعد صناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

حسين الشحات يسجل للأهلي ويؤمن صعود المارد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

هذا وحرصت جماهير الأهلي على دعم اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي، وذلك بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال في المبارة المؤهلة لبطولة كأس العالم.