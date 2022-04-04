حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون اليوم الاثنين حالة الطقس نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 32 18 الاسكندرية 30 15 وادى النطرون 29 16 طنطا 31 16 شبين الكوم 31 17 دمنهور 28 17 بلطيم 25 16 مطروح 23 16 السلوم 30 15 سيوة 33 17 بورسعيد 27 15 دمياط 27 15 الزقازيق 33 17 المنصورة 32 17 الاسماعيلية 33 16 السويس 34 16 العريش 28 14 رفح 23 15 رأس سدر 34 17 نخل 33 12 نويبع 34 16 طابا 30 17 كاترين 29 12 الطور 32 16 شرم الشيخ 33 24 الغردقة 34 23 مرسى علم 33 22 الفيوم 38 17 بنى سويف 38 17 المنيا 37 15 أسيوط 37 18 سوهاج 39 19 قنا 39 19 الأقصر 40 20 أسوان 41 21 ادفو 41 20 أبوسمبل 40 20 الوادى الجديد 39 22 شلاتين 32 19 ابو رماد 33 18 حلايب 32 17 رأس حدربة 31 18

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