الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة خلال 6 أيام مقبلة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن هناك طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

حالة الطقس الايام القادمة

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الإثنين 32 درجة مئوية السواحل الشمالية و29 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.