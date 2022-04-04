الحجامة والمبالغة فى المضمضة.. تعرف على مكروهات الصوم برمضان

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إنه يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
وأشارت إلى أن ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه يعتبر أيضا مكروها، وأن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.
كا أكدت أنه من المكروهات، القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي المعاشرة الزوجية، والحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم، إضافة الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.
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