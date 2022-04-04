الأرصاد تكشف عن ظاهرتين تؤثران بشدة على طقس اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وكتبت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كاشفة أن طقس اليوم الإثنين سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

ولفتت إلى أن طقس اليوم سيكون مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

طقس اليوم

وعن أهم الظواهر المؤثرة على طقس اليوم، أكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.