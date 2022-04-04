عاجل.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر وشبورة ورياح فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء 32 درجة مئوية السواحل الشمالية و29 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع أخر تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ابتداء من غد الثلاثاء.