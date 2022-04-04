بعد الإفطار.. جولة لـ محافظ الجيزة فى هذه الأماكن الحيوية (صور)

جدة - نرمين السيد - شملت جولة محافظ الجيزة، شوارع "ترعة الزمر وخاتم المرسلين وميدان الحسينية ومنزل كوبرى العمرانية"، حيث رافقه خلالها، اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمد نور رئيس حي العمرانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وممثل من الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وشدد محافظ الجيزة، خلال الجولة على سرعة الانتهاء من إنشاء المواقف، وساحات الانتظار أسفل محور المشير كمال عامر لمنع الانتظار بالطرق على جانبى المحور لمنع التكدسات، مشيرا إلى ضرورة إعادة تخطيط شارعى مستشفى الصدر، وعدوى سليم عند تقاطعهما مع المحور لتنظيم حركة المرور ومنع التكدسات.

ولفت إلى أهمية أن يتم مد المواقف بمختلف المرافق والخدمات وتوفير الإضاءة الكافية لها، وبمختلف القطاعات، لتحسين حالة الإضاءة أسفل المحور، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرصف، والتطوير للشوارع الجانبية بمحيطه وتسوير قطع الاراضى الفضاء لمنع إلقاء المخلفات بها بالتنسيق مع الملاك.

وتفقد محافظ الجيزة، خلال الجولة، كبارى المشاة المقامة على محور المشير كمال عامر، مؤكدا على ضرورة توفير جميع عوامل الأمان لحركة المواطنين المترددين عليها، موجها مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم نحو منع حركة السير العكسية للمركبات ومعاقبة المخالفين.

وخلال جولته، استمع محافظ الجيزة إلى مقترحات عدد من المواطنين لتحسين حركة المرور موجهاً ببحثها وبيان مدى إمكانية تنفيذها.