/690016/نظرات-وحركات-أمي-أول-تعليق-من-شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-على-إعلانها

حرص الفنان وائل عبد العزيز أن يعلق على تصدر شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز التريند بالإعلان الجديد الذي تظهر خلاله ضمن موسم رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تعليق وائل عبد العزيز على إعلان شقيقته

إعلان ياسمين عبد العزيز 2022

شارك الفنان وائل عبد العزيز مجموعة صور لـ ياسمين عبد العزيز من الإعلان الجديد الذي تشارك به الفنان كريم محمود عبد العزيز لصالح إحدى الشركات، وذلك بنشرهم لمتابعيه وجمهوره.

وعلق وائل عبد العزيز على الصور التي نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: “نظرات وحركات وريآكشنات أمي كلها”.

شقيق ياسمين عبد العزيز

وكانت قبلها شاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو جديد لها، وتظهر خلاله أثناء تقليدها أداء أغنية "الحلاوة دي" الذي يغنيها أحمد بسيوني وتقلدها بخفة ظلها المعتادة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكان آخر ظهور لها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، من خلال صورة شاركت بها متابعيها وجمهورها عبر صفحتها بموقع انستجرام، حيث ظهرت في الصور برفقة أحمد العوضي فى حفل زفاف أحد أصدقائهم، وتألقت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية فستان من اللون الأحمر وارتدى فيها أحمد العوضي بدلة كلاسيكية.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وحرصت أن توجه رسالة للعروسين من خلال الصورة لتهنئتهما على الزواج وسرعان ما انهالت عليها الكثير من التعليقات والاعجابات من قبل متابعيها وجمهورها ومحبيها.

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يشار أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كان قد قررت الغياب عن الماراثون الرمضاني لعام 2022، وذلك عقب تعرضها إلى وعكة صحية شديدة وتسمم في الدم وإجرائها عملية جراحية مما جعلها تظل غائبة عن الوعي لفترة طويلة مما اضطرها للسفر إلى خارج مصر وبالأخص إلى سويسرا.

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها بمسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021، وشاركها في العمل مجموعة من النجوم مثل أحمد العوضي، وإيمان السيد، وعايدة رياض، خالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وهبة الأتربي، وبسنت النبراوي، وآخرين.