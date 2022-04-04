بعد الإهداء الخاص لوالده.. مروان حامد يشكر صناع مسلسل الاختيار 3

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توجه مروان حامد، نجل السيناريست وحيد حامد، بالشكر لصناع مسلسل الاختيار 3 بعد أن قاموا بعمل إهداء خاص لوالده في بداية الحلقة الألى من العمل.

دوت الخليج يرصد رسالة مروان حامد لصناع مسلسل الاختيار 3

وكتب مروان حامد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “شكرًا لكل أسرة مسلسل الاختيار الجزء الثالث لإهدائهم العمل لروح والدي الكاتب الكبير وحيد حامد رحمة الله عليه.. مع تمنياتي للعمل بالنجاح الكبير والتوفيق.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

قصة مسلسل الاختيار 3

وتعد قصته مأخوذة عن أحداث حقيقية، حيث يقدم صناع المسلسل حقائق تقدم للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة.

الحلقة الثانية من الاختيار 3

رصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثانية، خيرت الشاطر في اجتماع مع الرئيس السيسي يطلب منه مساندتهم ضد الجيش الصري، ليتعجب الفريق عبد الفتاح السيسي "ياسر جلال" متسائلا : انتو مين"، ليجاوب الشاطر بأنهم لديهم كفاءة عالية، ولكن بطريقة ساخرة يرفض السيسي عرض خيرت الشاطر، قائلا: أنا وعدت رجلتي اني هتغدى معاهم النهاردة"، فيذهب الشاطر ويلقي ما حدث على محمد مرسي الذي يتعجب من الأمر مطمئنا الشاطر بأنه يعتبروا قد سيطرو على مصر.

وانتهى مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2، بمشهد يجمع الفنان ياسر جلال “الرئيس السيسي”، مع صبري فواز “محمد مرسي”، في احتفالية انتصار 6 أكتوبر، ووهما يتحدثان عن ما دار بين الرئيس السيسي وخيرت الشاطر، ليقول له السيسي: “جيش مصر يافندم وجيش الشعب وطول ما الشعب معاك الجيش عمره ما يبقى ضدك”.