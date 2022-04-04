"فكرت في حاجات تغضب ربنا".. منة عرفة تكشف حقيقة طلاقها

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دوت الخليج يرصد حقيقة طلاق منة عرفة

طلاق منة عرفة

كشفت منة عرفة خلال الحلقة الثانية من برنامج سابع سما عن تفاصيل طلاقها من الفنان الشاب محمود المهدي، موضحة أنه لم يتم الانفصال بشكل رسمي بسبب بعض الإجراءات وأنها تعرضت لاكتئاب شديد في الفترة الأخيرة مما اضطرها لتناول مضادات الاكتئاب والأدوية.

وأوضحت أيضًا منة عرفة أنها فكرت في الانتحار من قبل وقالت: “لو ربيت قطة وماتت هزعل عليها، مابالك بشخص في ما بينكم تفاصيل كتير.. أنا بحبه وبكن له كل الاحترام والتقدير، لحد دلوقتي إحنا ماشيين في إجراءات الطلاق، لأن في بيزنس ما بين الأهل، مينفعش يتم الانفصال بين يوم وليلة”.

واستكملت منة عرفة: أخدت مضادات اكتئاب وفكرت في حاجات تغضب ربنا، بسبب انتقادات الجمهور، وكنت باخد مهدآت، ومنوم علشان أعرف أنام.. أنا حاسة إني كبرت فجأة، وفي ناس كتير انتقدتني، قالت لي أنتِ ازاي متقفيش جنب جوزك، وتدافعي عنه، وهما ميعرفوش أنا عملت أيه”.

تصريحات منة عرفة

واستكملت تصريحاتها في البرنامج: “أنتو متعرفوش 5٪ من حياتي، لو طلعت حكيت إيه اللي بيحصل في حياتي هصعب على الناس.. اللي حصل معايا حاجات كانت غصب عني، أنا مش بتاعة مشاكل، ولما بتعرض لهجوم مبردش، اللي بيخطر على بالي بقوله، وكل الحاجات المعروفة عني غلط”.

وتحدثت أيضًا عن حقيقة خطبتها للفنان علي ربيع موضحة أنه كان يمازحها، ولم يقصد شيء بهذا الأمر، حيث أضافت: “قال لأمي عايز أتقدم لبنتك.. علي جميل وبيحب يضحك ويهزر، ودمه خفيف جدًا، وإحنا كنا في سحور عند المنتج صادق الصباح، وهو كان موجود، وكان بيهزر معايا.. سبب نشر هذا الخبر، هو صحفي كان معزوم معانا”.

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كما كشفت الفنانة منة عرفة، كواليس أزمتها مع الفنان محمد نجاتي مشيرة إلى أنه زميلها في المهنة وكبرا سويًا في الفن، وعلقت قائلة: “قلت للمخرج مش حابة أعمل ده، هل الأمر سيوقف السياق الدرامي؟ هو نجاتي لم يعترض والمخرج لم يعترض، والمخرج طلب تغيير المشهد”، ونفت رفضها لإمساك نجاتي بيدها.

وتابعت كلامها: “أنا مش قال الله وقال الرسول، لم أعترض على الموضوع ولا أعلم من قال ذلك، وفي المسلسل نجاتي قاعد جنبي في السرير وماسك إيدي، أنا مش جاية أقول لهم إني الشيخة، أنا بسلم بإيدي عادي، لكنهم بيعملوا حوارات إني مش عاوزة أتلمس”.