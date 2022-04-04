/690012/دينا-الشربيني-عن-علاقتها-بعمرو-دياب-كانت-أيام-حلوة-وطلعوني-حامل-4-مرات

تحدثت الفنانة دينا الشربيني لأول مرة عن انفصالها عن الفنان عمرو أديب، مشيرة إلى أنها جمعتها بالهضبة أيام لن تنساها وفضلت عدم التصريح عنها بسبب الشائعات.

دوت الخليج يرصد تصريحات دينا الشربيني في برنامج أدينا بندردش

قالت دينا الشربيني خلال برنامج ادينا بندردش مع الإعلامية شيرين عرفة: “إن الناس تعرف التفاصيل ده بيبوظ حاجات كتير، كنت شايلة هم كبير، في كم إشاعات طلعت محدش يصدقها، أنا خلوني حامل 4 مرات، معرفش منين.. لو دخلت في علاقة تاني محدش هيعرف".

وتابعت حديثها كاشقة عن علاقتها بعمرو دياب بعد انفصالهما: “بعد الانفصال بقول عنه نفس الكلام، هو محترم وناجح جدا، وكل إنسان بيفتكر الأيام الحلوة التي عاشها، ومكنش فيه أيام وحشة معاه”.

دينا الشربيني تتحدث عن رد فعلها بعدم فرحة الجمهور بعلاقتها مع عمرو دياب

وأجابت الشربيني عن سؤال انزعاجها من رد فعل الجمهور حول علاقتها بعمرو دياب فقالت: “مركزتش أوي في الحتة دي، الموضوع ضايقني ووصلت إني دخلت المستشفى، بس أخدته بهزار، مبحبش أعقد الدنيا، قولت عادي مش فارقة ومش هركز".

دينا الشربيني في المشوار

من ناحية اخرى تشارك دينا الشربيني في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل المشوار، بجانب كل من محمد رمضان، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ويُعرض مسلسل المشوار بطولة الفنانة دينا الشربي والنجم محمد رمضان على قناة Mbc 1 في تمام الساعة 8 مساءً و 8:45 صباحًا، كما يعرض على dmc في تمام الساعة 6.30 مساءً، والإعادة 11.30 مساءً و11 صباحًا، وعلى دي إم سي دراما يُعرض في تمام الساعة 8.10 مساءً.