سيد عبد الحفيظ : عظمة الأهلي مش في بطولاتة.. وبنعلم الأجيال الجديدة الترابط

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قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن دور المجموعات في أفريقيا الأهم فيها الصعود للدور القادم وننتظر المباراة الهامة.

دوت الخليج جاء ذلك خللا مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي، المذاع على قناة الحدث، مضيفا:” ننتظر القرعة يوم الثلاثاء والذهاب سيكون في مصر منتصف أبريل والحمد لله قدرنا نعدي المرحلة الصعبة". الفريق ضيع أهداف كتيرة في المبارة ولكن الأهم الفوز واكمل الكابتن سيد عبد الحفيظ "الفريق ضيع أهداف كتيرة النهاردة ولكن الأهم الفوز، وزيارة الفريق لأسرة محمد عبد الوهاب أمر طبيعي ليتوارثة الأجيال". سيد عبد الحفيظ: عظمة الأهلي مش في بطولاتة واختتم عبد الحفيظ " عظمة الأهلي مش في بطولاتة ولكن الأمور اللي بتكون خارج الملعب ولازم نعلم الأجيال الجديدة معني الترابط الدائم".

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