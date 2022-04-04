/690010/عقلي-كله-مع-الرجالة-والراقصات-كل-همهم-النص-التحتاني-تصريحات-ايناس-الدغيدي-في-كلام-الناس

حلت الاعلامية ايناس الدغيدي ضيفة على برنامج “كلام الناس”، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، والتي فجرت به عدد من التصريحات الجريئة والمثيرة للجدل، يرصدها دوت الخليج خلال التقرير الاتي.

تصريحات إيناس الدغيدي في برنامج كلام الناس

- مش يتصنع الجرئة ولا تصريح يعمل قلق أنا شخصيتي كدة.

- في ناس مشاكلهم مش بتفرق معايا اوي، وملهاش معنى

- عشق عالم الرجال عن عالم الستات وعقلي كله مع الرجالة

- الست في الحفلات بتبقى لبس بس لكن مفيش عقل فأي حفلة فيها ست مبرحهاش

- فيلم أصحاب ولا أعز عجبني جدا وهو معمول لمجتمع معين مش لينا، فليه نحاسبه على مجتمعنا إحنا ومنى زكي ممثلة لازم تعمل كل حاجة ودا يحسبلها

-فيه مصريات كتير ليها دور في المجتمع المصري

- هلى كانو معترضين عن دخولي في السينما فبعدت عنهم وبقيت معتمدة على نفسي، حتى لما اتجوزت كنت بعمل لنفسي

- الاستقرار المادي للست بيخليها حرة طول عمرها

- مقدرش أحب راجل أقل مني.. وشخصية سي السيد بتحسسني بالأنوثة

-الراجل بيحب انك تبينله انه متفوق وبيبقى عايز يبان انه هو أقوى

- كل العرسان اللي بتجيلي أصغر مني.. أخرهم كان السنة اللي فاتت

- عايزة راجل مقتدر وكويس، وبيقدر الست وأفكاري وشغلتي

- أحمد زكي متعب في التصوير، وكان بيطلب مني أدعله وانا مليش في الدلع

- الراقصات الأيام دي مش داخلين دماغي.. كل همهم النص التحتاني

- كان فيه صداقة بيني وبين محمود عبد العزيز ونجلاء فتحي، وكان محمود عبد العزيز ديما بيقول عايزة أتجوز فاقترحت نجلاء اننا نتجوز وطلب مني أقعد من الشغل ورفضت ولكن كان كله في اطار الهزار

برنامج كلام الناس

جدير بالذكر أنه يعرض برنامج كلام الناس يوميا في رمضان على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وتقدمه الاعلامية ياسمين عز ومن المقرر أن تستضيف خلاله عدد من نجوم الفن لكشف أسرارهم لأول مرة، واستضافت في الحلقة الأولى الفنانة فيفي عبده التي فجرت تصريحات جريئة ومثيرة للجدل