/690013/سيد-عبد-الحفيظ-نعاني-من-الحكام-وعدم-وجود-تقنية-الفيديو-وهذا-موقفنا-من-بن-شرقي

تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اشكالبة التحكيم في مصر وافريقيا ، واصفا ايهاها بالشيء الغريب والغير مفهوم.

دوت الخليج

حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي، المذاع على قناة الحدث، مضيفا انه يوجد معاناة من الحكام وعدم وجود تقنية الفيديو في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ، وهذا الامر نحتاج لحله خلال الدروات القادمة.

سيد عبد الحفيظ: نعاني من الحكام وعدم وجود تقنية الفيديو.. وهذا موقفنا من بن شرقي

ونوه سيد عبد الحفيظ ان القلق اصبح قبل بداية المبارات من اسم الحكم ، لاننا تعرضنا لأخطاء في الفترة الأخيرة صعبة وتحدد مستوى التنافس.

سيد عبد الحفيظ: لا يجب الحديث الان عن أشرف بن شرقي

ولفت مدير الكرة بالنادي الاهلي، الى ان اللاعب محمد عبد المنعم يقترب من التواجد في قائمة مباراة الاتحاد أما رامي ربيعة مازال الوقت امامه، مشيرا الى انه لا يجب الحديث الان عن أشرف بن شرقي أو محمود كهربا وذلك لاننا في أول الموسم، وهذه الامور لها توقيتها الخاص .