690009 /690009/عمرو-أديب-أي-حد-هيكرر-نفسه-في-الإعلانات-والمسلسلات-مش-هينجح 01:09 ص - الإثنين 4 أبريل 2022 قال الاعلامي عمرو اديب أنه يجب ان يكون هناك ابتكار في الاعمال من قبل الفنانين في الاعلانات والمسلسلات، مضيفا:" في قاعدة هتلاحظوها السنادي، وهي ان اي احد يكرر نفسه مش هينجح في الاعلانات والمسلسلات .. لان النجاح يستحقه من يحقق الدهشة". وتابع خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر، :" كان بيعلمونا زمان في الراديو ان العمل الناجح هو من يجذب الانتباه عن طريق شيء جديد ومبتكر". جدير بالذكر أن الاعلامي عمرو اديب ان العالم عانى خلال الايام العشر الماضية من ارتفاع الاسعار ومن بين هذه الدول هي بريطانيا وفرنسا والمانيا ايضا ، منوها ان الزيادة في هذه الدول وصلت الى 30 % في الأسعار". ونوه الاعلامي عمرو اديب إن مصر أيضا يوجد بها ارتفاع بالأسعار لأننا لدينا نفس المشكلة ومصر جزء من العالم وبالتالي تأثرها بالأزمة طبيعي" تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو أديب: «أي حد هيكرر نفسه في الإعلانات والمسلسلات مش هينجح» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.