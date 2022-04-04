/689998/أحمد-موسى-يكشف-سبب-تحريض-حازم-أبو-إسماعيل-على-قتله

قال الإعلامي أحمد موسى، ان الاخوان كانو يريدو الاستيلاء على الوطن، منوها انهذه الجماعة كانت تريد اخذ البلاد الى الهاوية، ولكن وزير الدفاع ادرك نيتهم حينها.

دوت الخليج

وتابع ان حازم ابو اسماعيل ارهابي خطير، حيث تم الكشف عن جنسيته والدته الحقيقية من قبل جريدة الاهرام، ثم قام بعده من خلال برنامج يقدمه بالتحريض على قتلي ، بسبب ما قمت بنشره في الاهرام، بشأن جنسية والدته الأمريكية حيث تم النشر بعد الاطلاع على كافة المستندات “.

أحمد موسى يكشف سبب تحريض حازم أبو إسماعيل على قتله

ولفت موسى ان مسلسل الاختيار يقوم بعرض لقطات حصرية كل يوم خلال شهر رمضان بالصوت والصورة لم تعرض من قبل لهذه العصابة المتمثلة في جماعات الاخوان”.

أحمد موسى: المسلسل يحتوي على أسرار خفية وتسجيلات

وأوضح أحمد موسى أن المسلسل يحتوي على أسرار خفية وتسجيلات سوف يقوم المسلسل بعرضها لأول مرة عن خيرت الشاطر والجماعة ".