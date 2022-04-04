بلع الريق والاكتحال.. الإفتاء توضح 5 أفعال لا تبطل الصوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إنه من ضمن الأساء التى لا تبطل الصوم هو الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل فى حلقه؛ لأن العين لا تعتبر منفذًا شرعًا على المختار للفتوى.
كما قالت إن الادِّهان بالزيوت والمستحضرات الطبية المختلفة، لا يبطل الصوم حتى ولو وصل إلى جوفه بتسَرُّب المدهون من خلال مسام الجلد والبشرة.
وأكدت أنه من ضمن الأشياء التى لا تبطل الصوم الاغتسال؛ لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ»، وأيضا النَّوم ولو استغرق جميع النهار، بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام، وبلْع ما لا يمكن التحرز عنه كالريق، وغبار الطريق، كما يُباح شَمُّ الروائح الطيبة.
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