/690008/إيناس-الدغيدي-تكشف-حقيقة-زواجها-من-محمود-عبد-العزيز

كشفت الاعلامية ايناس الدغيدي لأول مرة حقيقة قصة حبها للفنان محمود عبد العزيز، التي انتشرت في فترة صداقة قوية جمعتهما، مشيرة إلى أنه تلك الشائعات لا اساس لها من الصحية.

دوت الخليج يرصد حقيقة زواج ايناس الدغيدي من الفنان محمود عبد العزيز

وأوضحت إيناس الدغيدي حقيقة الأمر خلال استضافتها على برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز عبر شاشة mbc مصر: “كان فيه صداقة بيني وبين محمود عبد العزيز ونجلاء فتحي، وكان محمود عبد العزيز ديما بيقول عايزة أتجوز فاقترحت نجلاء اننا نتجوز وطلب مني أقعد من الشغل ورفضت ولكن كان كله في اطار الهزار”.

أما عن أحمد زكي فقالت الدغيدي: “أحمد زكي متعب في التصوير، وكان بيطلب مني أدعله وانا مليش في الدلع”.

أزمة ايناس الدغيدي مع التمثيل

هذا وكشفت ايناس الدغيدي خلال البرنامج قصتها مع التمثيل وعن رفض أهلها دخولها في هذا المجال، فقالت: “أهلى كانو معترضين على دخولي في السينما فبعدت عنهم وبقيت معتمدة على نفسي، حتى لما اتجوزت كنت بعمل لنفسي”.

وتابعت كاشفة عن شخصيتها وكيف أثر التمثيل بها: “انا دمعتي قريبة جدا، ومهنتي غيرت شخصيتي خالص، فبقيت عنيفة شوية”.

إيناس الدغيدي: في رجالة كتير أصغر مني بيتقدمولي

وتطرقت إيناس الدغيدي بالحديث حول شريك حياتها، فقالت: مقدرش أحب راجل أقل مني.. وشخصية سي السيد بتحسسني بالأنوثة، سي السيد مش عنيف والست ضعيفة وبتحس بنقطة الضعف دي معاه”.

وأضافت: “عايزة راجل مقتدر وكويس، وبيقدر الست وأفكاري وشغلتي، ولكن كل العرسان اللي بتجيلي أصغر مني خرهم كان السنة اللي فاتت، ودي تركيبة بالنسبالي صعبة اني أبص لحد أصغر مني وديما تحسي انك بتغيري عليه”.

برنامج كلام الناس

جدير بالذكر أنه يعرض برنامج كلام الناس يوميا في رمضان على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وتقدمه الاعلامية ياسمين عز ومن المقرر أن تستضيف خلاله عدد من نجوم الفن لكشف أسرارهم لأول مرة، واستضافت في الحلقة الأولى الفنانة فيفي عبده التي فجرت تصريحات جريئة ومثيرة للجدل