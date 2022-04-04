/690004/إيناس-الدغيدي-اتوجعت-من-طلاقي-وأقصى-قصة-حب-بالنسبالي-4-سنين

كشفت الاعلامية ايناس الدغيدي لأول مرة تفاصيل قصتها مع زوجها، وذلك خلال استضافتها مع برنامج كلام الناس الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز على شاشة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات الاعلامية ايناس الدغيدي عن زوجها في برنامج كلام الناس

قالت ايناس الدغيدي خلال البرنامج: “أقصى قصة حب بالنسبالي 4 سنوات”، مضيفة: “قصة حبي حلوة وجوزي كان راجل كويس ولكن اتوجعت بعد طلاقنا عشان كدة مبحبش الانفصال”.

وعن اختيارها لشريك حياة ابنها، فقالت ايناس الدغيدي: “كنت بشتري راجل وأما جه يتجوز بنتي كان لسة في بداية حياته، وباباها قالي هتوافقي ان حبيبة تتجوز حد مش غني، قولته ان الولد أخلاقه كويس وأما اتجوزت مكنش غني بردو،ووافقت على عريس بنتي”.

وتابعت: “أنا مش حما خالص وبحب جوز بنتي جدا وبعامله زي ابني”.

ايناس الدغيدي: الستات معندهاش عقل

وسبق وتحدث إيناس الدغيدي، لبرنامج كلام الناس بشأن علاقتها مع الرجال والنساء: “أعشق عالم الرجال عن عالم الستات وعقلي كله مع الرجالة”.

وتابعت: “الست في الحفلات بتبقى لبس بس لكن مفيش عقل فأي حفلة فيها ست مبرحهاش، لانها بتفضل تبص على لبسك وشكلك وطريقتك”.

ايناس الدغيدي تتحدث عن انفصالها لأول مرة

هذا وكشفت إيناس الدغيدي في تصريحات سابقة لبرنامج كلام في الحب السبب وراء الإنفصال عن زوجها التي أحبته طويلًا نبيل معوض أبو ابنتها حبيبة، هو غيرته من نجاحها، حيث أني لم أعد متواجدة طوال الوقت في المنزل متفرغة، ولم أعُد الفتاة الصغيرة التي يستطيع السيطرة عليها، وقالت: "كبرت ونجحت ودا ضايقه، غم أنه كان دكتور مشهور وله مكانته"، هذا غير الروتين التي أصاب حياتهما والملل الذي وقعا فيه بعد أنطفاء شعلت الحب بينهما، ولكنها لم تنسها.

كما أعربت المخرجة إيناس الدغيدي أنها ترغب في عمل فيلم باسم رجل واحد لا يكفي، على غرار فيلم أمرأة واحدة لا تكفي، ومازحت النجمة يسرا وقالت: "تفتكري بقى فيه راجل بيكفي لوحده؟"، كما أضافت الدغيدي وقالت: "احنا بقينا في عصر السرعة، وأنا مستنية الحب يا انا يا هو"، واختتمت الدغيدي حديثها بأن الحب مالهوش قواعد.