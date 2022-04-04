/690001/إيناس-الدغيدي-بيتقدملي-شباب-أصغر-مني-وشخصية-سي-السيد-بتحسسني-بالأنوثة

تحدث الاعلامية إيناس الدغيدي، خلال حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، عن قصتها في الاعتماد على نفسها من الطفولة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات ايناس الدغيدي عن الرجل في برنامج كلام الناس

كشفت ايناس الدغيدي خلال البرنامج قصتها مع التمثيل وعن رفض أهلها دخولها في هذا المجال، فقالت: “أهلى كانو معترضين على دخولي في السينما فبعدت عنهم وبقيت معتمدة على نفسي، حتى لما اتجوزت كنت بعمل لنفسي”.

وتابعت كاشفة عن شخصيتها وكيف أثر التمثيل بها: “انا دمعتي قريبة جدا، ومهنتي غيرت شخصيتي خالص، فبقيت عنيفة شوية”.

إيناس الدغيدي: في رجالة كتير أصغر مني بيتقدمولي

وتطرقت إيناس الدغيدي بالحديث حول شريك حياتها، فقالت: مقدرش أحب راجل أقل مني.. وشخصية سي السيد بتحسسني بالأنوثة، سي السيد مش عنيف والست ضعيفة وبتحس بنقطة الضعف دي معاه”.

وأضافت: “عايزة راجل مقتدر وكويس، وبيقدر الست وأفكاري وشغلتي، ولكن كل العرسان اللي بتجيلي أصغر مني خرهم كان السنة اللي فاتت، ودي تركيبة بالنسبالي صعبة اني أبص لحد أصغر مني وديما تحسي انك بتغيري عليه”.

فيفي عبده في كلام الناس

جدير بالذكر انه حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج كلام الناس في حلقة يوم السبت الموافق 2 من شهر إبريل تزامنا مع أول يوم رمضان، والتي فجرت خلاله عدد من التصريحات الجريئة أتت على النحو الاتي:

- مبخفش من الموت .. وحابة تربتي وبحاول أحسن علاقتي بالتربي عشان يدعيلي

- لولا نجوى فؤاد مكنتش هيتبقى فيفي عبده موجودة هي مؤدبة وعمري مسمعت عنها لفظ خارج

- كل واحد مننا عنده اللي يكفيه وعمري ما سمعت عن نجوى فؤاد انها قالت معيش

-بشوف كل الناس الفنانين الكبار مش موجودين والموجودين بيموتو من الركنة

- شيرين رضا متصالحة مع نفسها جدا ونعرف بعد من فترة وحبتها جدا

-بخفش من الموت خالص .. وحابة تربتي وبحاول أحسن علاقتي بالتربي عشان يدعيلي

- واحدة صحبتي طلعت كلام عليا اني اتجوزت جوز صحبتي وأنا مستحيل أعمل كدة

-الستات ملهاش ملكة ممكن تبقى بتبينلك انها بتحبك وتلاقيها بتخونك مع جوزك

- اللي معاه قرش يحيره يجيب حمام ويطيره

- الراجل طفس ولازم تبقى مالية عينه في كل حاجة وتعمليه أكله حلوة وترضيه بكل النواحي بلبس حلو عشان ميبصش برا

- العلاقة بين العبد وربه المفروض محدش يدخل فيها.. وأنا اتكالي كله عليه