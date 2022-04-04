/690000/إيناس-الدغيدي-أعشق-عالم-الرجال-عن-عالم-الستات-وعقلي-كله-مع-الرجالة

فجرت الاعلامية إيناس الدغيدي تصريحات جريئة ومثيرة للجدل، خلال حلولها ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر في حلقة اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات جريئة لإيناس الدغيدي خلال برنامج كلام الناس

قالت إيناس الدغيدي، لبرنامج كلام الناس بشأن علاقتها مع الرجال والنساء: “أعشق عالم الرجال عن عالم الستات وعقلي كله مع الرجالة”.

وتابعت: “الست في الحفلات بتبقى لبس بس لكن مفيش عقل فأي حفلة فيها ست مبرحهاش، لانها بتفضل تبص على لبسك وشكلك وطريقتك”.

إيناس الدغيدي تكشف سبب توقف برنامجها

هذا وتحدثت الدغيدي عن سبب توقفها عن تقديم برنامج الشهير “شيخ الحارة”، فقال: “البرنامج كان ناجح ونجح بيا بس حسيت ان دي مش شخصية إيناس الدغيدي لأني مؤمنة بالحريات”.

أما عن سر جرءاتها، فقالت: “مش يتصنع الجرئة ولا تصريح يعمل قلق أن شخصيتي كدة”.

تصريحات إيناس الدغيدي في كلام في الحب

هذا وكشفت إيناس الدغيدي في تصريحات سابقة لبرنامج كلام في الحب السبب وراء الإنفصال عن زوجها التي أحبته طويلًا نبيل معوض أبو ابنتها حبيبة، هو غيرته من نجاحها، حيث أني لم أعد متواجدة طوال الوقت في المنزل متفرغة، ولم أعُد الفتاة الصغيرة التي يستطيع السيطرة عليها، وقالت: "كبرت ونجحت ودا ضايقه، غم أنه كان دكتور مشهور وله مكانته"، هذا غير الروتين التي أصاب حياتهما والملل الذي وقعا فيه بعد أنطفاء شعلت الحب بينهما، ولكنها لم تنسها.

كما أعربت المخرجة إيناس الدغيدي أنها ترغب في عمل فيلم باسم رجل واحد لا يكفي، على غرار فيلم أمرأة واحدة لا تكفي، ومازحت النجمة يسرا وقالت: "تفتكري بقى فيه راجل بيكفي لوحده؟"، كما أضافت الدغيدي وقالت: "احنا بقينا في عصر السرعة، وأنا مستنية الحب يا انا يا هو"، واختتمت الدغيدي حديثها بأن الحب مالهوش قواعد.

برنامج كلام الناس

جدير بالذكر أنه يعرض برنامج كلام الناس يوميا في رمضان على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وتقدمه الاعلامية ياسمين/ ومن المقرر أن تستضيف خلاله عدد من نجوم الفن لكشف أسرارهم لأول مرة.