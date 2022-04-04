/689996/أحمد-موسى-محمد-مرسي-كان-بيقعد-مع-محمد-بديع-وخيرت-الشاطر-زي-كيس-الجوافة

قال الإعلامي أحمد موسى، ان مسلسل الاختيار يكشف عن اسرار تخرج لاول مرة، مضيفا:” جماعات الاخوان بيعيطو كل دقيقية وكل يوم بسبب هذا العمل المميز ”.

دوت الخليج وتابع موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد:” مرسي كان بيقعد مع محمد بديع وخير الشاطر ومرسي وسطهم كيس جوافة”. أحمد موسى: «محمد مرسي كان بيقعد مع محمد بديع وخيرت الشاطر زي كيس الجوافة» وتابع موسى المسلسل يقوم بعرض لقطات حصرية لم تعرض من قبل لعصابة الإخوان، حيث كان يوجد أسرار خفية وتسجيلات تعرض لأول مرة عن خيرت الشاطر والجماعة الإرهابية ومهاجمة السلفيين". احمد موسى: ياسر جلال بارع في تقديم الفن وادارء رسالته واكمل أحمد موسى:” خالد الصاوي وياسر جلال أبدع.. ياسر جلال بارع في تقديم الفن وادارء رسالته”.

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