منة عرفة في "سابع سما": "صوري بالمايوه والسيجارة اتسربت غصب عني"

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دوت الخليج يرصد تصريحات منة عرفة

تصريحات منة عرفة

أثارت الفنانة منة عرفة الحجدل بتصريحاتها الجريئة حيث ردت على تصدرها محركات البحث والتريند مشيرة إلى أنها لا تبحث عن التريند بل فضل التزام الصمت، معلقة: “أنا مش بدور على التريند بالعكس أنا ملتزمة الصمت ولما الصحفيين بيكلموني مش برد.. الناس فاكرة أن أنا شخصية قوية وبتاعة مشاكل لكن خالص اللي يعرفني هيعرف أن أنا في حالي ولما بتعرض لهجوم مش برد”.

وأضافت منة عرفة: “ويمكن أنا طيبة زيادة عن اللزوم وعفوية واللي بيخطر على بالي بقوله.. أنا مبتكلمش عن نفسي كتير ومش متواجدة على السوشيال ميديا”، وفيما يخص صور ارتدائها المايوه والسيجارة، ردت قائلة: “أنا زي أي حد بروح البحر وبسهر وكل الناس بتعمل كدة”.

أزمات منة عرفة

وتابعت منة عرفة في حوارها التلفزيوني: “لكن على سوشيال ميديا بتاعتي مش هتلاقي الصور دي ومش أنا اللي طلعت الصور دي.. أنا اتعمل هاك على موبايلي وتم تسريبهم ولو أنا اللي نشرتهم مش هطلع اقول بعد كدة أنا عندي تحفظات على الادوار علشان ساعتها هبقى منافقة”.

وقالت أيضًا: “وأنا مش كدة وكل واحد عنده كامل الحرية أنه يقدم نفسه في الحاجات اللي هتعيشله زي ما هو عايز.. والمفروض ألبس إيه على البحر إسدال؟!، أنا زيي زي أي بنت، بتلبس مايوه على البحر، في ناس بتعمل الحاجات دي ومحدش بينتقدها وأنا هرجع أستغفر وربنا هيسامحني”.

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واستطردت قائلة في حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب: “أنا مش منافقة أنا حرة في الطريقة اللي حابة أقدم بيها نفسي للجمهور، رفضت تقديم بعض المشاهد في أعمالي، لأني حابة أسيب حاجة كويسة لأولادي في المستقبل”، وكانت منة عرفة ظهرت بعد طلاقها للمرة الثانية في مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: “مريت بمرحلة صعبة، وأنا آسفة على شكلي المتبهدل، ووحشتوني جدًا”.