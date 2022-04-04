/689999/أحلام-سعيدة-الحلقة-الثانية-يسرا-تصاب-بالعمى-وتخضع-لجلسات-علاج-نفسي

رصد مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثانية، تأثيرات الحادث التي تعرضت له يسرا التي تجسد شخصية فريدة خلال أحداث العمل في الحلقة السابقة، اذ أنها أصيب بالعمى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثانية

ودار مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثانية محاولة فريدة “يسرا”، في الكشف عن المتسبب في الحادث وفي الوقت ذاته تحاول يسرا تخطي الحادث بالذهاب إلى الطبيب وحضور جلسات علاج نفسية جماعية.

وشهد مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثانية الظهور الأول لمي كساب التي قامت بتزويج زوجها لأخرى لتصاب بالأرق والحزن والإكتئاب، كما رصدت الحلقة الفنانة غادة عادل فتاة عانس تبحث شقيقتها لها عن زوج حتى لا تعدي سن الزواج دون ان تنال شريك حياة.

يسرا تقدم بلاغ ضد شقيقها

ودار مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثانية،في ذلك الإطار حتى انتهت بقيام الفنانة يسرا بتقديم بلاغ ضد شقيقها "صالح" عماد رشاد تتهمه فيه بتدبير الحادث لها للتخلص منها .

يسرا تغني لأول مرة في أحلام سعيدة

جدير بالذكر أنه شاركت الفنانة يسرا متابعيها وجمهورها بنشرها أغنية فكك وهي الأغنية الدعائية الخاصة بمسلسل أحلام سعيدة الذي يعرض في رمضان عبر شاشة قناة on الفضائية، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت يسرا على الأغنية قائلة: “أغنية فكك من مسلسل أحلام سعيدة، من أداء المدفعجية وإشراف عام أحمد كراكيب”، وظهرت الفنانة في الأغنية بشكل مختلف يغلب عليها الطابع الكوميدي، خاصة ولأول مرة تغني شعبي.

يشار أن مسلسل أحلام سعيدة يضم في بطولته عدد من النجوم مثل غادة عادل، نور محمود، هالة خليل، ياسمين العبد، شيماء سيف، انتصار، والإخراج لـ عمرو عرفة.

الفنانة يسرا في أحلام سعيدة

وتظهر الفنانة يسرا في مسلسلها الجديد بالشكل الكوميدي على عكس ما قدمته خلال السنوات الماضية من التراجيدي والدرامي كما أعربت عن سعادتها بالعمل الكوميدي الذي تقدمه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

وقالت يسرا في لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي: “كان واحشني الكوميدي جدًا السنادي وكنت عاوزة أريح من العياط .. بالصدفة لقيت جمال العدل محضّرلي نص من الكاتبة هالة خليل واكتشفت إنها بتكتب كوميدي ومكنتش مصدقة”.