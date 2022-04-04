/689997/الأهلي-يفوز-على-الهلال-السوداني-ويتأهل-لربع-نهائي-أبطال-أفريقيا

حسم النادي الاهلي الفوز أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حسين الشحات في أولى لمساته بصناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر، وذلك في اللقاء المقام على ملعب إستاد الأهلي والسلام في اطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

دوت الخليج

سجل اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 74 الهدف الاول للنادي الاهلي أمام نادي الهلال السوداني ، بعد صناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

حسين الشحات يسجل للأهلي ويؤمن صعود المارد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

هذا وحرصت جماهير الأهلي على دعم اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي، وذلك بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال في المبارة المؤهلة لبطولة كأس العالم.

الجماهير تدعم حارس الأهلي بعد خسارة السنغال : الشناوي السد وحش إفريقيا بجد

جاء ذلك مساء اليوم، الأحد، على ستاد الاهلى والسلام ، أثناء تواجدهم لمتابعة مباراة الفريق أمام الهلال السوداني ، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا. ،