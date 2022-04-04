/689995/مسلسل-العائدون-الحلقة-الثانية-نهاية-مأسوية-لمحمد-فراج-على-يد-داعش

رصد مسلسل العائدون الحلقة الثانية ما حدث للفنان محمد فراج الذي يجسد شخصية “أبو مصعب”، بعد اكتشاف الجماعة الارهابية خيانته لهم اذ انه كان مجند لدى المخبارات المصرية.

دوت الخليج يرصد فس ذلك التقرير تفاصيل مسلسل العائدون الحلقة الثانية

سيطر على مسلسل العائدون الحلقة الثانية حالة من الحزن بعد اكتشاف محمد فراج ومحاولة الجماعة الارهابية تعذيبه، فضلا عن الفنانة أمينة خليل التي توفت والدتها وتعيش حالة من الحزن هي وأسرتها خاصة والدها الذي كان شديد التعلق بوالدته.

ورغم أزمة أمينة خليل، إلا أنها كشفت استعداها للدخول في عملية خطر للقبض على تلك الجماعة التي تحتجز الفنان محمد فراج مع بعض المجندين الأخرين لدى المخابرات المصرية على رأسهم الفنان أمير كرارة.

محمد فراج في يد الأعداء

ينتقل المشهد إلى الفنان محمد فراج مكتف الأيدي وشكله يوحي بتعرضه لضرب مبرح، يتحدث مع “سياف”، رئيس الجماعة الارهابية الذي اندس بها الفنان محمد فراج، الذي يطلب منه بأن ينضم لجماعته ويعلن توبته في مقابل انقاذ حياته، لكن محمد فراج “أبو مصعب”، يرفض ذلك ليهدد سياف بأنه اختار الموت بيده.

بداية السطو على الجماعة الارهابية

بدأت المخبرات المصرية في عمليتها الأولى بالسطو على جماعة ارهابية من خلال تجنيد أمير كرارة كأحد أفراد تلك الجماعة في حين أن دور أميرة خليل في تلك العملية مراقبتهم وينتهي مسلسل العائدون الحلقة الثانية بارتداء محمد فراج بدلة الاعدام أما عن أمينة خليل وأمير كرارة فأثناء ذهابهم إلى الجماعة تطلب خليل منهم العودة سريعا.

اعدام محمد فراج بالحرق

لقد خان هذا المنافق الأمانة والخلافة، وإن والله مصيره جهنم وبئس المصير وإننا جند الله وخلفائه في الأرض فقد قررنا أن نذيقه عذاب الجنة قبل الأخرة ليعرف الذين ظلمو أي منقلب ينقلبون، ويعلم أعدائنا أن جنة الخلفاء في الأرض، كان هذه أخر كلمات رئيس الجماعة الأرهابية قبل اعدامهم لمحمد فراج عن طريق حرقه.

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة والفنانة امينة خلال يوميا طوال شهر رمضان على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً ويعاد في تمام الساعة الثامنة صباحا في اليوم التالي، ويعد المسلسل من أكثر الأعمال المرتقب عرضها حيث يستعرض دراما وطنية مستوحاة من قصص حقيقية.