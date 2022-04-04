وفاء عامر تحاول مساعدة عمر رأفت ضمن أحداث مسلسل بيت الشدة

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تستمر الفنانة وفاء عامر في تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد الذي تنافس به في موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف صور من كواليس مسلسل بيت الشدة

كواليس مسلسل بيت الشدة

ويتواجد الفنان الشاب عمر رأفت مع الفنانة وفاء عامر ضمن معظم الأحداث حلال المسلسل الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضني لعام 2022.

ويظهر الفنان الشاب عمر رأفت خلال الأحداث في دور "حاتم" الذي يعد أحد أقارب الفنانة وفاء عامر حيث يقع فى أزمة خلال أحداث العمل.

مسلسل بيت الشدة رمضان 2022

ومن جانبها تحاول بطلة العمل وفاء عامر في حل مشكلة حاتم وتتوالي الأحداث، ويشار أن اختيار المخرج وسام المدنى على عمر رافت جاء بعد العديد من الترشيحات ليقع اختياره عليه.

ويقدم عمر رأفت خلال الأحداث أحد الأدوار الرئيسية والمؤثرة في العمل، ويواصل أبطال المسلسل وصناعه تصويره والعمل به على قدم وساق لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية لهم بمدينة الانتاج الإعلامي.

ثم تتوجه الجهة المنتجة وأبطال العمل لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في عدة مناطق متفرقة بالقاهرة ويشار أن برومو مسلسل بيت الشدة كان قد تخطى المليون الأول من المشاهدة واقترب للمليون الثاني خلال يومين من طرحه بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أبطال مسلسل بيت الشدة

ويضم مسلسل بيت الشدة في بطولته مجموعة من النجوم مثل وفاء عامر، مها أحمد، بسنت حاتم، وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمد مهران، عبير منير، أحمد التهامي، مدحت تيخا، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين.

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والمسلسل يشارك به منتج فني عوض ماهر، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومدير تصوير عزمي الرحماني، والإخراج لـ وسام المدني، وكانت الحلقة الثانية من المسلسل شهدت تطور جديد حيث كشفت زوجة أحمد وفيق عن ما رأته على باب منزلها.

وكانت قد رأت شبح لشخص عجوز يرتدى ملابس داكنة وهو ما تسبب فى إغمائها، كما استعان أحمد وفيق بالطبيبة “مها احمد التي تسعف زوجته بينما تقوم وفاء عامر بإحضار جن لتحقيق رغبتها فى الانتقام من أهل الحارة.