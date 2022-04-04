مطالبات بوقف عرضه ورد فعل مفاجئ من الجمهور.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل انحراف

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شهد مسلسل انحراف الذي تخوض بطولته الفنانة المصرية روجينا، أزمة قوية بعد مطالبات بوقف عرضه بسبب مشاهد غير لائقة في العمل خاصة مشهد قتل روجينا للفنان محمد لطفي.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لأزمة مسلسل انحراف

ولكن كان لنصيب مسلسل انحراف الذي يعرض على قناة النهار وتخوض بطولته الفنانة روجينا حظ وافر في الإشادات، اذ دشن عدد كبير من الجمهور هشتاج "ضد وقف مسلسل انحراف"، مشيدين بقصته التي ترصد أحداث يعشونها في الواقع.

هذا وأعربت الفنانة روجينا عن استيائها من المطالبات بوقف مسلسلها "انحراف" وقامت بتدشين هاشتاج يحمل اسم "ضد وقف مسلسل انحراف"

أبطال مسلسل انحراف

مسلسل انحراف من بطولة الفنانة روجينا، الفنان أحمد صفوت ومحمد لطفي وويزو وسميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين وعدد من النجوم الكبار، وشارك في كتابة السيناريو مصطفى شهيب ويخرجه رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر عرضه على قناة النهار والنهار دراما وروتانا دراما ومنصة فيو الرقمية، بدون فواصل إعلانية، وسيحظى العمل بنجاح مختلف إذ أنه يسلط الضوء على قضايا هامة وحقيقية.

من قتل الزوجة لصراع الأشقاء.. مسلسل انحراف يناقش قضايا شائكة

يرصد مسلسل انحراف عدد من القضايا المختلفة رصدها في البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي».

أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.

روجينا في مسلسلات رمضان 2022

على نفس السياق، تشارك الفنانة روجينا بطلة مسلسل «انحراف»، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «كيد حريم» الذي يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

وتجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر ومنصة شاهد الالكترونية بدون فواصل إعلانية.