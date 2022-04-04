ملف سري الحلقة الثانية..هاني سلامة يتسبب في القبض على عائشة بن أحمد

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شهد مسلسل ملف سري الحلقة الثانية للفنان هاني سلامة وعائشة بن أحمد الكثير من الأحداث التي أشاد بها الجمهور وكانت حديث السوشيال ميديا.

دوت الخليج يستعرض أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 2

مسلسل ملف سري الحلقة الثانية

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ملف سري بشخصية مريم هارون المالكي التي تعود من السفر لتتزوج من خطيبها شريف الذي يلعب شخصيته الفنان محمود حجازي.

وتجد مريم عائلتها المالكي متورطة في قضية غسيل أموال مما يجعلها تقف بجوار عائلتها لإنهاء القضية وإتمام زواجها من محمود حجازي، كما شهدت الحلقة مواجهة مريم ويحيى الذي يجسد شخصيته الفنان هاني سلامة.

مسلسل ملف سري الحلقة 2

وكانت المواجهة بعد أن تنازل يحيى وهو الفنان هاني سلامة عن القضية بسبب عائلة المالكي الذين وكّلوا شقيقه ليكون محامي لهم أمام يحيى حيث ذهبت غرفته لتسأله عن تفاصيل القضية.

ولكنه أمر بالقبض عليها وحبسها وبعدها تشعر مريم وهي عائشة بن أحمد بالإهانة وتقرر الانتقام منه واسترداد حقها بعد ما فعله معها.

عائشة بن أحمد مسلسل ملف سري

ويضم مسلسل ملف سري في بطولته بجانب عائشة بن أحمد عدد من النجوم مثل هاني سلامة، ميرهان حسين وإدوارد، ماجد المصري، نضال الشافعي، وآخرين والمسلسل من تأليف محمود حجاج، والإنتاج لـ مجموعة فنون مصر، ومن إخراج حسن البلاسي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد الذي حققت به نجاحا كبيرًا به مؤخرًا من خلال مسلسل لعبة نيوتن الذي شاركت به الفنانة منى زكي ضمن موسم رمضان 2021، وقدمت خلال أحداث العمل شخصية أمينة التي تبحث عن حريتها ويقع في حبها محمد ممدوح وسيد رجب الذين يحاولون إنقاذها من المرض.

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وكان قد لمع نجم عائشة بن أحمد وحققت شهرة واسعة بدءً من نجاحها وبداية مسيرتها في تونس، التي مهدت لها الطريق لشهرتها في الوطن العربي من خال مشاركتها في بطولة مسلسل لأجل عيون كاترين، ومن بعده فيلم عزيز روحو، كما ظهرت ضمن أبطال الفيلم التونسي الجزائري أوغسطينوس ابن دموعها.