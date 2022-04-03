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/689978/الجماهير-تدعم-حارس-الأهلي-بعد-خسارة-السنغال--الشناوي-السد-وحش-إفريقيا-بجد
حرصت جماهير الأهلي على دعم اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي، وذلك بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال في المبارة المؤهلة لبطولة كأس العالم.
الجماهير تدعم حارس الأهلي بعد خسارة السنغال : الشناوي السد وحش إفريقيا بجد
جاء ذلك مساء اليوم، الأحد، على ستاد الاهلى والسلام ، أثناء تواجدهم لمتابعة مباراة الفريق أمام الهلال السوداني ، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا. ،
يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم، أمام فريق الهلال السوداني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني
حراسة المرمي : محمد الشناوي
خط الدفاع علي معلول - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - كريم فؤاد
الوسط: اليو ديانج - محمد مجدي افشة - عمرو السولية
الهجوم: احمد عبد القادر - محمد شريف - بيرسي تاو
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