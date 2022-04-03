/689975/لجنة-الوفد-بالأقصر-تفتتح-معرضا-لبيع-اللحوم-بأسعار-مخفضة-طوال-شهر-رمضان-المبارك

افتتحت اللجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر، برئاسة عباس حزين رئيس اللجنة، وعضو الهيئة العليا الوفدية، وسكرتير عام مساعد الحزب، ورائد العماري، رئيس اللجنة المركزية ببندر الأقصر، منفذًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، بشارع المحطة بوسط المدينة، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك.

دوت الخليج

قال عباس حزين رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر، إن إقامة معرض لبيع منتجات اللحوم جاءت مساندة من حزب الوفد تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، للجهود التي تبذلها الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وإيمانًا من الحزب "ضمير الأمة" بضرورة تقديم الدعم للمواطن البسيط بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وتخفيفًا على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

لجنة الوفد بالأقصر تفتتح معرضًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك

وأوضح رائد العماري رئيس اللجنة المركزية لحزب الوفد بمدينة الأقصر، أن سعر كيلو اللحوم بمعرض الوفد، تبلغ 120 جنيهًا، فضلًا عن بيع المجمدات مشيرًا إلى أن لجنة الوفد ستتوسع في افتتاح المنافذ للسلع والمنتجات الأخرى على مدار شهر رمضان الكريم، لتصبح منفذًا للمواطنين للشراء بأسعار مخفضة وتخفيفًا على المواطن في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المنتجات والسلع.

ويشهد المعرض إقبالًا كثيفًا من المواطنين نظرا لما وجدوه من تخفيض الأسعار عن مثيلاتها بالأسواق، مبدين إعجابهم لما وجدوه من فوارق في الأسعار وجودة المنتجات.

وأكد العماري أن المعرض نظرًا للتوافد الشديد عليه من جانب المواطنين، وحرصًا على وقوف " بيت الأمة" بجانبهم فمن المقرر أن يمتد هذا المعرض طوال شهر رمضان المبارك.