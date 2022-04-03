"كنز أم مال".. تعرف على سر "الشنطة" في الحلقة الثانية من مسلسل المشوار

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أثارت “شنطة” محمد رمضان في مسلسل المشوار جدل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية قبل عرض العمل، خاصة بعدما قام محمد رمضان بالترويج للمسلسل عن طريقها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سر “شنطة” محمد رمضان في مسلسل المشوار

كشف محمد رمضان في الحلقة الثانية من مسلسل المشوار سر “الشنطة”، التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعدما أثارت حملها سخرية أحد متابعي محمد رمضان قائلا له: “طب ما تجرها يسطا ولا هو لازم كفاح وخلاص”، ليقوم محمد رمضان بالرد عليه قائلا: “استنى أما تشوف المسلسل الأول، وبعدين انت عرفت الشنطة دي فيها اي مش يمكن فيها كتاب دين”.

سر شنطة المشوار في الحلقة الثانية من مسلسل المشوار

ظهر في نهاية الحلقة الثانية من مسلسل المشوار محمد رمضان وهو يفتح إحدى الحقائب، واذ بها مليئة بمبالغ كبير من المال ويبدو أن رمضان الذي يجسد شخصية ماهر لم يُعلم بها أحد حتى زوجته الفنانة دينا الشربيني والتي تجسد خلال أحداث مسلسل المشوار دور ورد، اذ أنه اغلقت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار على فزعه عندما فتحت دينا الشربيني باب غرفته.

أبطال مسلسل المشوار

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

مواعيد عرض المشوار محمد رمضان 2022

يُعرض مسلسل المشوار بطولة الفنانة دينا الشربي والنجم محمد رمضان على قناة Mbc 1 في تمام الساعة 8 مساءً و 8:45 صباحًا، كما يعرض على dmc في تمام الساعة 6.30 مساءً، والإعادة 11.30 مساءً و11 صباحًا، وعلى دي إم سي دراما يُعرض في تمام الساعة 8.10 مساءً، ومن المقرر أن يحقق نجاحا باهرا كعادة أعمال الفنان الكبير محمد رمضان خاصة مع الكميا المتناسبة بينه وبين دينا الشربيني.