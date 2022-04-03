/689972/مسلسل-المشوار-الحلقة-الثانية-محمد-رمضان-ودينا-الشربيني-ينجيان-من-قضية-سرقة-الأثار

مسلسل المشوار الحلقة الثانية، بدأت بالفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور ورد وهي تتشاجر مع إحدى زملاتها في المصنع التي تعمل به، وهي فتاة تكن لها كره شديد بسبب أن شقيقتها كانت تعمل في نفس المكان الذي تعمل به ورد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل المشوار الحلقة الثانية

تذهب ورد إلى مكان وتقوم بتبديل شريحة الهاتف الذي يوجد به العديد من الرسائل من أسرتها التي تشتاق لرؤيتها بعد هروبها مع محمد رمضان، ورسائل تهديد من وجيه الذين قاموا بسرقته، ثم ينتقل المشهد لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية ماهر خلال أحداث العمل يعمل حمال يحاول صديقه أن يعقد اتفاق ع ولكن يتجاهله ماهر، مشيرا إلى أن دماغه أكبر من التفكير في تلك الأمور.

دينا الشربيني ومحمد رمضان في مأزق

تتقابل ورد مع ماهر في القطار ودار بينهم حديث قالت فيه أنه تحدثت مع صديقتها على الهاتف وقام وجيه بالاتصال بها فيغضب عليها وتركها ويذهبـ، ثم بنتقل المشهد لودر وهي تستمع لرسالة وجيه الذي يطلب منها بإرجاع ما سرقته له إما سيقتلها هو وزوجها، ثم تذهب لمحمد رمضان "ماهر"، الذي يخبرها بأنه تم القبض عليه ويجب أن تعرف بماذا سترد على أسألة المحكمة في حالة استدعائها.

يذهب أحمد مجدي الذي يجسد دور ظابط مباحث لمنزل وجيه الشربتي لتفتيشه، ليجد حقيبة بها العديد من قطع الأثار، فيتفاجئ وجيه قائلا: مش بتاعتي ومتخضنيش"، ثم يتم القبض عليه.

محمد رمضان ودينا الشربيني ينجيان من قضية الأثار

ينتقل المشهد لمحمد رمضان وهو يلعب مع نجله رحيم، ثم يتلقى اتصال من سعيد الذي يكشف له بأن سعيد تم القبض على وجيه في قضية مخدرات فيظهر على رمضان علامات الفرح ويذهب لزوجته ليخبرها بذلك الخبر المفرح.

تتصل ورد بأهلها للإطمئنان عليها التي تضطر للكذب عليهم بأنها تعيش حياة سعيدة مع زوجها ولن تستطع العودة، وبعد أن تسألها ورد عن حياتها ترفض إخبارها ثم تقول لها بان تفزع في أحلامها بسببها ولكن بعد سماع صوتها استطاعت ان تهدأ وتطمأن عليها في وسط بكاء الثنائي.

الحلقة الثانية من مسلسل المشوار

وينتهي مسلسل المشوار الحلقة الثانية، بماهر “محمد رمضان” الذي يكشف سر الحقبة وهي احتوائها على عدد كبير من الدولارات لا يعرف عنها أحد وربما لا تعرف زوجته ورد “دينا الشربيني”، الذي يثيره الخوف عندما تدخل غرفته