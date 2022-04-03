/689969/وفد-القنطرة-شرق-ينظم-مسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-بمناسبة-شهر-رمضان

أعلنت أعضاء هيئة مكتب لجنة الوفد بمركز ومدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية اليوم، عن تنظيم مسابقة الوفد لحفظ القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان الكريم.

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وأكد السيد عبد السميع رئيس لجنة حزب الوفد بالقنطرة شرق سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية أن هذه المسابقة تتم تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للإعداد لتلك المسابقة تضم: محمد فكري الوزير ومحمد إمام وهلال كامل وهاني عوض من هيئة مكتب وفد القنطرة شرق وأئمة من إدارة الأوقاف.

وفد القنطرة شرق ينظم مسابقة حفظ القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان

وأوضح عبد السميع أن التصفيات تبدء في يوم 15 رمضان ليتم الإعلان عن أسماء الفائزين في احتفال تنظمه اللجنة بحضور قيادات الوفد، حيث يتم توزيع الهدايا وشهادات تكريم الفائزين.

الوفد ينظم دورة رمضانية في مركز الدلنجات

انظمت لجنة حزب الوفد في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة برئاسة جمال بلال وتحت إشراف خالد عاشور سكرتير اللجنة دورة رمضانية باسم الحزب احتفالا بشهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

وأكد جمال بلال رئيس لجنة الوفد في الدلنجات أن الدورة الرمضانية التي تنظمها اللجنة لاقت إقبالا منقطع النظير في اليوم الأول لها، إذ يعمل الجميع على عودة حزب الوفد إلى مكانته في الشارع بين الجماهير.