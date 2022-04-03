/689967/ايناس-عبد-الحليم-مسلسل-الاختيار-3-أبرز-مدى-صمود-مؤسسات-الدولة-وتلاحم-الشعب-في-افشال-مخططات-الإرهابية

اشادت النائبة/ ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمسلسل الاختيار 3، موضحة ان مسلسل الاختيار أبرز مدى صمود مؤسسات الدولة وتلاحم الشعب في افشال تلك المخطط، وعلى الرغم من الضريبة المكلفة وما حصدته تلك الفترة من أرواح لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وعدد من المواطنين، إلا أن تلك التضحيات كانت سببًا أساسًيا لعودة الدولة المصرية والحفاظ عليها ومنعها من الوقوع في مسار الدول الفاشلة.

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واكملت عضو مجلس النواب.... ان ابراز تلك التضحيات أمر بالغ الأهمية حتى يُدرك المواطن حقيقية الأوضاع في تلك المرحلة للوقوف على حجم التحول والاختلاف بين ما كان وقتها وما نحن عليه الآن.

واضافت... أن مسلسل الاختيار بكافة أجزائه يؤكد على اهمية دور القوة الناعمة ضمن المقاربة الأشمل في معالجة الإرهاب وقضايا التطرف، وذلك من خلال المزج بين القصص والحكايات الواقعية وبين العمل الدرامي والفني ما يساهم في رفع الوعي لدى المواطن وفضح المؤامرات التي كان يدبرها خصوم واعداء الوطن، ومن هنا تظهر القوة الناعمة باعتبارها أحد الوسائل الفاعلة والناجزة التي يمكن توظيفها في صد ومواجهة الإرهاب والتطرف.

واكملت د. ايناس عبد الحليم... أن هذا العمل التاريخي والبطولي... يعمل على تنوير العقول وفضح المؤامرات التي تُحاك ضد الأوطان، بحيث يمكن القول إن القوة الناعمة أصبحت تمثل حائطًا منيعًا في تلك المواجهة.