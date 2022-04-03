/689966/وكيل-وزاره-الصحة-يستقبل-مجلس-نقابه-العلميين-بالدقهلية

دوت الخليج

صرح د احمدسميرعبيه نقيب علميين الدقهليه ان الزياره كانت بحضور د فادي وجيه و د احمد جبريل و د خلود رضوان و اللقاء شمل التعارف بين مجلس النقابه و وكيل وزاره الجديد و نقلنا له تمنيات العلميين له بالتوفيق في مهمته و شرحنا لسيادته بعض المشكلات التي تواجه ابناؤه العلميين داخل نطاق مديريه الصحه بالدقهليه و اكدنا علي التنسيق الكامل بين النقابه و المديريه.

جدير بالذكر اعلان وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 559 حالة، ويأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تقوم الوزارة باجرائها طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ المتوسط اليومي للوفيات خلال نفس الفترة 8 حالات يوميا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المتوسط اليومي لأعداد المتعافين من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 565 متعافيًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 438458 متعافيًا.

الصحة: المتوسط اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 559 إصابة.. و 8 حالات وفاة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.