/689961/بعد-هجوم-الجمهور-عليه-حذف-المشاهد-المثيرة-من-إعلان-ميريام-فارس

أثار إعلان ميريام فار لمدينة المعمار المرشدي، الذي طرح مع بداية شهر رمضان 2022، جدل مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حركات المطربة المثيرة والتي وصفها الجمهور بالمبتذلة.

دوت الخليج يرصد حذف مشاهد ميريام فارس المثيرة من إعلانها في رمضان

استجابت الشركة المنتجة لإعلان ميريام فارس لردود فعل الجمهور اذ قامت بحذف المشاهد المثيرة للفنانة من الإعلان الذي جمعها بكل من الفنان أحمد حاتم وأبو واستبدلها بمشهد أخر.

وكان قد بدأ الجمهور على موقع التدوينات القصيرة تويتر، في السخرية من ميريام فارس، بعد عرضه بدقائق على شاشة التليفزيون وبدأ البعض الأخر بممازحتها.

تعليقات الجمهور على إعلان ميريام فارس

جاءت تعليقات الجمهور على إعلان ميريام فارس على النحو الأتي: “جماعه انا لما بشوف ميريام فارس ببقي عامله كدا يختي جمال ودلال واناقه ورشاقه وصوت عذب وشعر كيرلي شكرا معمار المرشدي”

وعلق أخر: “هو ايه ياست ميريام فارس الحلاوه دي كلها يعني”، والأخرى: “اللهم الثبات لقلبي يارب”، وكان الأكثر إثارة في تلك التعليقات الذي أعرب بها الجمهور عن رأيه، تعليق أحدهم قال فيه: “ميريام فارس تساهم في إفطار ١٠٠ مليون”.

أخر أعمال ميريام فارس الفنية

من ناحية اخرى طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنية جديدة لها بعنوان “غدارة يا دنيا” مستوحاة من الفليم الوثائقي “الرحلة” التي أطلقته منصة نتفيلكس في الفترة السابقة، وتعد الاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

كلمات أغنية غدارة يا دنيا لـ ميريام فارس

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: غدارة أنت يا دنيا وأحلى ما فيك مايهمنيش، غدارة أنت يا دنيا ولو مهما قسيتي بيك هعيش، حبه ده كان خيال، خد مني نفسي وراحة البال، حبه ده كان خيال صعب المنال، برضه هعيش بيك يا دنيا، برضه هعيش بيك يا دنيا.. أمانة يا دنيا لو جا يشكيلك حنّي عليه، أمانة يا دنيا تخديه فحضنك وتداري عينيه.