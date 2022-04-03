ارتفاع الحرارة ورياح محملة بالأتربة.. توقعات حالة الطقس من الإثنين للسبت

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد خلال الفترة من الإثنين 4 إبريل حتى السبت 9 إبريل، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.





أما ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الإثنين 4 إبريل تسود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. الثلاثاء والأربعاء 5 و6 إبريل تسود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الخميس 7 إبريل تنتشر أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. الجمعة 8 إبريل نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. السبت 9 إبريل تسود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ومن المقرر أن تنشر الهيئة بيانا بحالة الطقس كل يوم على حدة.

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