/689965/الرئيس-الفرنسي-يجب-محاسبة-روسيا-علي-جرائم-بوتشا-الأوكرانية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم العمل على محاسبة روسيا بعد اكتشاف العديد من المدنيين القتلى في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

دوت الخليج

وكتب ماكرون، عبر حسابه علي تويتر، أنه من غير الممكن احتمال الصور القادمة من ضاحية بوتشا التي ظهر فيها "مئات من المدنيين الذين قُتِلُوا بخسة في الشوارع".

الرئيس الفرنسي: يجب محاسبة روسيا علي جرائم بوتشا الأوكرانية

وأضاف ماكرون أنه يجب "محاسبة السلطات الروسية على هذه الجرائم".

وكان قد تم العثور على العديد من القتلى في ضاحية بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها، وأفادت البيانات الصادرة عن السلطات الروسية بالعثور على 280 شخص مدفونين في مقابر جماعية.

الدفاع الروسية تنفي الاتهامات الأوكرانية بقتل مدنيين في مقاطعة بكييف

في حين نفت وزارة الدفاع الروسية، الاتهامات الأوكرانية بقتل قواتها المدنيين في بلدة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيانٍ اليوم، أن جميع الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد.

وأضافت الوزارة:"لم يتأذى أحد من السكان المحليين من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة".