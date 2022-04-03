/689962/فريدي-البياضي-الفن-زراع-من-أزرع-القوة-الناعمة-وجزء-أصيل-من-تكوين-الثقافات-فى-مصر

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن القوة الناعمة المتمثلة في الأعمال الفنية المعروضة على الشاشات اليوم، تعتبر مصدر إلهام للأجيال بمكانة وقيمة وطنهم الذي يستهدفه الكثيرون، ولماذا يحبونه دون أسباب؟، ولماذا يتقدمون الصفوف للدفاع عنه وحمايته؟، ولماذا يعشقون رفعته دائمًا؟، وهو ما يحتاج إلى سرد حقيقي للأحداث وتوعية بالفارق بين الخطأ والصواب لردع تلك المحاولات الشيطانية البائسة التي تحاول النيل منه.

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فريدي البياضي: الفن على رأس القوى الناعمة فى مصر

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مع انطلاق شارة معركة الوعي، لم تلبس القوة الناعمة في مصر وعلى رأس سهامها "الفن" إلا وأن تقدمت الصفوف وبدأت في عملها سريعًا كي يكون هناك نشء وجيل جديد يُدرك ما يدور من حوله من أحداث هي مصدر فهم وإداراك ووعي للمستقبل الذي كان يُعد له في الماضي.

وقال النائب فريدي البياضي، أن الفنون جزء أصيل من عملية تكوين الثقافات وتغير ها الثقافات لأخرى مُشوهة، والتي تم العبث فيها عن عمد لتُزيّف الحقائق ويُضلل التاريخ، لذا فإن الفن كزراع من أزرع القوة الناعمة سيبقى سلاحا من أسلحة الدفاع عن مصر في محاولة تقييد نفوذها الإقليمي وسيادتها على أرضها.

يذكر ان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال إن مسلسل الأختيار 3 عمل درامي كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية، وما تتصف به من غدر وتأمر وخيانة وتاريخها الأسود حيث انه عمل فني جاد لكشف طبيعة أهل الشر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، موضحا ان هذه الأعمال الفنية تكشف الحقيقة ويكون بها اضافات خيالية غير خارجة عن اطار الجماعة حيث انه يقين مغذى بالمعلومات الحقيقية الكاشفة لتأمر الجماعة على الشعب المصري والدولة المصرية.

وأشار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هذه الجماعة استباحت القتل والدماء في سبيل تحقيق اغراضهم للوصول الى السلطة بأي ثمن على حساب الوطن والدين.