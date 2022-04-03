مسلسل يوتيرن الحلقة الثانية ..كريم قاسم وريهام حجاج يتورطا في قتل سيدة

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شهد مسلسل يوتيرن الحلقة الثانية العديد من الأحداث الصادمة والمثيرة عبر شاشة قناة CBC الفضائية ويعد العمل من بطولة ريهام حجاج وكريم قاسم.

دوت الخليج يكشف أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الثانية

مسلسل يوتيرن الحلقة الثانية

عرضت شاشة قناة CBC الفضائية مسلسل يوتيرن الحلقة 2 أحداث مثيرة وقوية حيث يجسد كريم قاسم شخصية خالد ابن خالة ريهام حجاج التي تظهر بدور يارا.

ويطلب خالد من يارا أن تساعده في الصلح بينه وبين أمه التي غضبت عنه وقاطعته بعد أن تزوج من امرأة سبق لها الزواج من قبل ولديها أطفال بجانب أنها أكبر منه في السن.

مسلسل يوتيرن الحلقة 2

ويصطدم كريم قاسم أثناء قيادته لسيارة يارا وهي ريهام حجاج وذلك أثناء انشغالهم بالحديث وتذكر الماضي بينهما، وذلك بسيدة عن طريق الخطأ ومن جانبه يتركها ويفر هاربًا بدلا من مساعدتها وإنقاذها، وبعد هروبهما بالسيارة قررا عدم الاتصال بالإسعاف أو الشرطة.

كما قررا الثنائي عدم إخبار أي أحد عن الحادثة التي وقعت وخلق كذبة لإخفاء مقابلتهما رغم علم زوجها بذلك بعد أن أرسل مساعده لمراقبتها بجانب محاولة نسيان أمر الحادث، ولكن حدث ما لم يضعوه في الحسبان.

مسلسل يوتيرن ريهام حجاج

وكان حارس المنزل شاهدهما وشاهد الحادث وذهب لإخبار والد يارا الذي يقدم دوره الفنان القدير توفيق عبد الحميد الذي يعود للدراما بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل يوتيرن على قناة CBC، فيعرض في تمام الساعة 6:15 مساءً بجانب إذاعته عبر منصة watch it الرقمية.

ويضم مسلسل يوتيرن في بطولته عدد من النجوم بجانب كريم قاسم، وريهام حجاج وهم الفنان القدير توفيق عبد الحميد، نانسي صلاح، هلا السعيد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، محمود حجازي، وآخرين.

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ومن ناحية أخرى، كان كريم قاسم قد شارك بفعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال تجربته الإنتاجية الأولى عن طريق فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة وشهد المهرجان عرضه العالمي الأول.