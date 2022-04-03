/689958/ميرفت-عبد-العظيم-إنشاء-مقرللوكالة-الإفريقية-للدواء-بمصر-يعزز-التعاون-بينها-ودول-العالم

أشادت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخصيص مقر للوكالة الإفريقية للدواء بمصر، مؤكدة أن ذلك الأمر سيكون له دوره الإيجابي في التعاون بين مصر ومختلف الدول الأوروبية في كل ما يتعلق بصناعات الأدوية واللقاحات.

دوت الخليج

ميرفت عبد العظيم: إنشاء مقرللوكالة الإفريقية للدواء بمصر يعزز التعاون بين مصر ودول العالم

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي،استقبل اليوم، وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، برئاسة الدكتور أجري أمبالي، وذلك لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الأفريقية للدواء (AMA).

كما حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

واستهل مدبولي اللقاء، بالترحيب بوفد اللجنة، موضحا الأهمية التي توليها مصر لاستضافة مقر وكالة الدواء الأفريقية AMA، والتي تم إقرار الاتفاقية المنشئة لها أثناء فترة ترؤس الرئيس السيسي، للاتحاد الأفريقى، وذلك تأكيدا على أيمان مصر بأهمية هذه الوكالة كإطار تنظيمي للصناعات الدوائية في القارة، والنهوض بالصحة العامة في أفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر الوكالة الجديدة، في ضوء تبعيتها للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى ما تتمتع به المقرات الدولية والإقليمية التي تستضيفها مصر من مزايا وتسهيلات.

وأشار إلى أن مصر قامت بتخصيص حي دبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقراً للبعثات الدبلوماسية ومحل إقامة العاملين بها، ويمكن أن يستضيف مقر وكالة الدواء الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بالانتقال التدريجي للعاصمة تمهيداً للانتقال الكامل لها.

كما دعا مدبولى وفد الاتحاد الأفريقى إلى القيام بزيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية للاطلاع على الأعمال المنفذة، وزيارة الحي الدبلوماسي هناك.