/689956/مسلسل-توبة-الحلقة-2-عمرو-سعد-ينقذ-أسرته-ودياب-يواصل-الانتقام

عرضت شاشة قناة mbc مصر الفضائية مسلسل توبة الحلقة الثانية والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة والمهمة وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل توبة الحلقة 2

مسلسل توبة الحلقة 2

ظهر في الحلقة الثانية من مسلسل توبة الذي يلعب بطولته الفنان عمرو سعد، انقاذ أحمد عبدالتواب والشهير بتوبة لأسرته من المعلم سيد الأجنبي وهو الفنان ماجد المصري، الذي حاول استغلال رجاله الخارجين عن القانون في تخريب فرح حسن أبوالروس.

ولكن ظهر توبة الذي يجسد شخصية عمرو سعد ووجيه صديقه وهو مصطفى أبوسريع، يتصدون لمن يريدون تخريب حفل الزفاف وذلك انتقامًا من سيد الأجنبي الذي دائمًا يريد الزواج من لقا التي تجسد دورها الفنانة أسماء أبواليزيد.

مسلسل توبة الحلقة الثانية

ويعد الفنان القدير عبدالعزيز مخيون مفاجأة الحلقة الثانية من العمل حيث يجسد شخصية والد توبة ويمتلك محل صيانة الساعات، بينما يكتشف ماجد المصري أن توبة يقوم بتجميع مبالغ مالية من معظم أهالي الحارة ليشاركوه في استيراد كونتنر ملابس باله.

ومن جانبه يظهر محمد دياب شقيق توبة، الذي يخرج من السجن ويطارد المعلم طرزان وهو الفنان محمد لطفي وحبيبته الأولى سماح التي تزوجها الأخير.

ويواصل دياب البحث عن مكان شقيقه من والدته الذي هرب قبل إلقاء القبض عليه وقت تنفيذ عملية الاستيلاء على أحراز وذلك قبل تسليمها للجهات المعني، أما طرزان يواصل مطاردة صبا مبارك حبيبة توبة القديمة وكان قد سرق المخزن الخاص بها حتى تلجأ له.

وذهب دياب شقيق توبة للحاج عبدالتواب الذي يظهر في شخصية والد توبة ويسأله عليه ليجد لديه علبة للحلويات كان قد أرسلها له عمرو سعد مع عامل الدليفري، ويعلم وقتها أن محل تصنيعها في بور سعيد ثم يقرر السفر لهناك بحثًا عنه.

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ويضم مسلسل توبة في بطولته عدد من النجوم مثل صبا مبارك، وعمرو سعد، وماجد المصري، ودياب، أسماء أبواليزيد، والإخراج لـ أحمد صالح والعمل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.