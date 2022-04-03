/689950/ما-بحبش-الشباب-الصغير-الهام-شاهينوانا-في-العشرينات-كنت-أنجذب-للرجال-في-عمر-50-عام

ردت الفنانة الهام شاهين على سؤال شيخ العرافين بشن سر انجذابها للرجال ذوي السن الكبير، قائلة:” عشان انا عقلي كبير وبحب الشخص الناضج جدا.. كنت في العشريينات أحب الراجل في الحمسينات عشان انا بحب عقل الراجل وان يكون قوي ومسئول وان يكون له حساب كي اشعر بقوته، .. وانا في العشريينات لم انجزب الا للشخص ذات الخمسين عام”.

دوت الخليج

ما بحبش الشباب الصغير.. الهام شاهين:«وانا في العشرينات كنت أنجذب للرجال في عمر 50 عام»

جاء ذلك خلال لقائها عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفة:” بحب عقل الراجل وان يكون قوي ومسؤول وناضج وأعمله حساب.. وانا مابحبش العيال الصغيرة واحب الراجل الناضج، لان الشاب الصغير لا يوجد به المميزات التي اراها في الراجل الكبير”.

لا يوجد شخص صغير به عقل رجل كبير وذلك نابع من خلال تجربتي

وتابعت:” لا يوجد شخص صغير به عقل رجل كبير وذلك نابع من خلال تجربتي في الحياة، فانا لم اجد هذا النوع حتى الان”.

وأكملت الفنانة الهام شاهاهين:” مابعرفش اعيش من غير حب .. واؤكد اني لا انجذب للعيال الصغيرة ، وانجذب للراجل الناضج الهاديء الذي استطيع ان اعيش معه قصة حب “.

مش عايزة راجل صغير أتنطط معاه وأروح الديسكو

واستطردت:” مش عايزة راجل صغير أتنطط معاه وأروح الديسكو لاني مش بتاعة الكلام ده،”.

برنامج العرافة مع بسمة وهبة

هذا وحلت الفنانة الهام شاهين اليوم ضيفة في برنامج العرافة تقيدم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على فضائية المحور افي تمام الساعة السادسة والربع بأول وثاني أيام شهر رمضان المبارك .